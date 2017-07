Stadig flere stemmer melder nu åbent ud, at de støtter Kim Kielsen ved formandsvalget, der skal afholdes under Siumuts landsmøde 26. - 28. juni.

Først meldte lokalafdelingen i Sisimiut ud, at de bakker op om Kim Kielsen. Det skete umiddelbart efter en ny bestyrelse var trådt til.

- Vittus prøver at splitte partiet. Jeg kan heller ikke stole på ham, fordi han af egen vilje og uden først at rådføre sig med Naalakkersuisut, retter henvendelse til FN. Økonomien er på vej op, arbejdsløsheden falder og fiskeriet går godt, hvorfor ændre på det, bare fordi Vittus er magtsyg?, siger den ene af afdelingens to delegerede, Dorthea Isaksen til Sermitsiaq

Kan samle partiet

Også fra Upernavik er der opbakning til Kim Kielsen.

- Kim kan samle partiet. Han har også vist, at han er i stand til at lave et bredt samarbejde. Han har også formået at bane vejen for et samarbejde med koalitionen. På den måde har han lavet en koalition, der repræsenterer est mulige vælgere, siger Gunnar Lennert, delegeret fra Upernavik.

Resultater

Og senest går partiets næstformand, Jørgen Wæver Johansen ud med en markant støtte til Kim Kielsen.

I et længere læserindlæg roser han Kim Kielsen for at have skabt poltiske resultater blandt andet i form af højere vækst og lavere ledighed, nye lufthavne, større lighed og en forfatningskommission.

Roser samarbejdsevne

Den nye brede koalition med IA og Partii Naleraq ser han også som et resultat af Kim Kielsens evne til at samarbejde

- Vi er faktisk mange, som i mange år har ønsket brede koalitioner og nationale kompromisser og reformer for at kunne skabe en bedre og mere stabil fremtid for alle i landet, skriver Jørgen Wæver Johansen.

Tror på sikker sejr til Kim Kielsen

I hele indlægget undgår han behændigt at nævne modkandidaten Vittus Qujaukitsoq. Til gengæld har han kun ros til overs for Kim Kielsens lederskab.

- Set i den sammenhæng er det kendetegnende for Kim Kielsens formandskab for såvel Naalakkersuisut som partiet Siumut, at vi oplever fremgang, samling og der skabes resultater.

Jørgen Wæver Johansen går endda skridtet videre. Han spår en sikker sejr til Kim Kielsen.

- Med hensyn til formandsvalget bliver det nok ikke nær så dramatisk, som medierne lægger op til. Dertil står Kim Kielsen alt for stærkt.

Han henviser den forbindelse blandt andet til formandsvalget i 2014, hvor Kim Kielsen vandt sikkert med 44 ud af 65 stemmer, hvorimod Lars Emil Johansen kun fik 17.

Ved det kommende landsmøde vil der være 69 delegerede, der afgør, hvem der skal være formand.

Hele Jørgen Wæver Johansen indlæg kan læses i Sermitsiaq: