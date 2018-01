Omstridt Tasiilaq-værtshus fik hjælp af Naalakkersuisut

De yderst kritisable forhold på Tasiilaq-værtshuset Klubben, som en tilsynsenhed fra Sundhedsdepartementet har afsløret efter dens besøg tilbage i juli 2017, er ikke enestående.

Fire år tidligere, tilbage i 2013, besluttede Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiudvalg ikke at forlænge Klubbens alkoholbevilling. Den beslutning blev truffet på grund af underretninger fra politiet, erfarer Sermitsiaq.AG.

Ejeren af Klubben valgte imidlertid at klage til Naalakkersuisut over den afgørelse. Det resulterede i, at bevillingen blev givet tilbage til værtshusejeren, og kommunen blev dermed undsagt.

Om den aktuelle tilsynsrapport, der blev sendt til Kommuneqarfik Sermersooq i starten af december, siger kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen:

- Kommunen ser med stor alvor på, at indehaverne af alkoholbevillingerne tilsyneladende ser stort på forudsætningerne for at have en alkoholbevilling, siger Lars Møller-Sørensen og tilføjer:

- I Tasiilaq er der som flere andre steder massive problemer omkring misbrug (alkohol mv.). Som en angivelig direkte konsekvens af dette er der en række børn, der mistrives, og som betyder, at kommunen har væsentlige omkostninger til anbringelser uden for hjemmet eller andre mindre indgribende tiltag, oplyser kommunaldirektøren.

Tilsynsmyndigheden har i deres rapport om forholdene på Tasiilaq-værtshusene afsløret, at forholdene på værtshusene Klubben og Arctic Wonderland er stærkt kritisable.

Nu er ejerne blevet bedt om at komme med en forklaring, som Erhverv- og Økonomiudvalget skal have tilsendt, så udvalget kan behandle sagen og eventuelle konsekvenser på næste udvalgsmøde i februar.

Det har endnu ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra Sundhedsdepartementet om klagesagen, der sikrede Klubbens ejer en fortsat alkoholbevilling.