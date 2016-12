Omstridt lov sendes i hørig

I efteråret førte det til omfattende kritik, da Inatsisartut skulle behandle en anordning om at den danske offentlighedslov skulle sættes i kraft til at gælde for Grønland.

Manglende høring

Kritikken gik både på indholdet af loven, der på nogle punkter begrænser offentlighedens adgang til aktindsigt. Men kritikken gik også på, at loven ikke var blevet sendt i høring i Grønland.

En kommunikationsbrist mellem selvstyret og justitsministeriet havde ført til, at dette blev overset. Det medførte, at formand for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) trak forslaget tilbage efter førstebehandlingen.

Den nye danske offentlighedslov blev vedtaget i 2013. Den er blevet kritiseret for at undtage kommunkationen mellem ministerierne i Danmark er undtaget for indsigt fra offentligheden.

IA modstander af loven

Blandt de hårde kritikker af at sætte loven i kraft for Grønland var det daværende oppositionsparti Inuit Ataqatigiit.

- Vi vil ikke blot lukke vores øjne, ører og mund og godkende dette forslag til kongelig anordning. Loven er under al kritik og der har været stor modstand mod at ikraftsætte den i Danmark. Hvorfor skal vi anordne en så dårlig lov så den gælder her i landet? sagde partiformand Sara Olsvig (IA) da forslaget blev førstebehandlet.

Det er usikkert i hvilket omfang ændringerne vil få praktisk betydning i Grønland.

Nu sender Naalakkersuisut forslaget i høring således, at det kan behandlese på forårssamlingen.

Anordningen gælder udelukkende rigsmyndigheder og dermed ikke for grønlandske myndigheder.

Høringsmaterialet kan findes her