Omstridt islandsk hval er en hybrid

Walter Turnowsky Fredag, 20. juli 2018 - 09:03

Det skabte international opmærksomhed, da det islandske hvalfangerselskabet Hvalur hf. 8. juli fangede en stor hval, der kan minde om en blåhval.

Nu viser en DNA-analyse, at der er tale om en hybrid mellem en finhval og en blåhval, skriver Iceland Monitor.

LÆS OGSÅ: Hval kan være fanget ulovligt ved Island

Det betyder, at det ikke har være ulovligt at skyde hvalen. Blåhvaler har derimod været totalfredet i Island igennem flere årtier.

- Det kom ikke som en overraskelse for os, siger Thorsteinn Sigurðsson, talsmand for det islandske marin- og ferskvandsforskningsinstitut til mbl.is.

- Det er ikke første gang sådan bliver opdaget, men i lyset af hele diskussionen, både nationalt og internationalt, fandt vi det rigtigst at fremskynde analysen for at bekræfte dette.

Kristján Loftsson, CEO for Hvalur hf., er enig.

- Dette er i tråd med det, jeg tidligere har sagt. Det var klart, og der var aldrig nogen tvivl om det. Vores hvalfangere kender forskellen mellem en finhval og en blåhval, siger han.

Fangsten skabte international opmærksomhed og kritik efter Hard to Port, en non-profit organisation dedikeret til at afslutte kommerciel hvalfangst på Island, offentliggjorde billeder af hvalen på sin Facebook-side, hvor organisationen skrev, at der er tale om en sjælden hybrid med træk af en blåhval.