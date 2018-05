Omstridt analyseselskab lukker ned efter Facebook-sag

Ritzau Torsdag, 03. maj 2018 - 08:42

Analyseselskabet Cambridge Analytica, der kom i vælten i forbindelse med Facebooks verserende datasag, lukker ned.

Det oplyser firmaet selv i en udtalelse, efter at flere udenlandske medier har skrevet om sagen onsdag aften dansk tid.

- Belejringen af mediernes dækning har drevet næsten alle selskabets kunder og leverandører væk, skriver virksomheden.

Forstå sagen om Facebooks løsslupne data Her kan du blive klogere på sagen: * Som led i et videnskabeligt studie brugte den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper. * Kogan er tilknyttet universitetet i Cambridge. Men appen "thisisyourdigitallife" blev udviklet af hans egen virksomhed Global Science Research. * 270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - brugte appen og deltog i quizzen. Deltagerne modtog en betaling på nogle få dollar for at medvirke. * Sådan som Facebooks databeskyttelse fungerede dengang, blev der ikke kun samlet data fra de deltagende Facebook-brugeres profil, men også fra deres Facebook-venner. Det skete uden vennernes viden. * Det er sket via analysefirmaet Cambridge Analytica, der har kontorer og arbejder i USA, men er ejet af en britisk virksomhed. * Ifølge Facebook blev der indsamlet data fra 87 millioner Facebook-brugere. * Ifølge Wylie købte Cambridge Analytica - som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University - oplysningerne. * Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere. De fik siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. * Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse. * Facebooks regler tillader ikke, at tredjepart anvender data til kommercielle formål. * Facebook har sagt, at de fjernede quizzen, straks de fandt ud af, at der var sket brud på deres regler. Facebook bad også om en garanti for, at oplysningerne var blevet slettet. * Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har erkendt, at selskabet har begået fejl. * Syv danskere har ifølge Facebook selv downloadet Kogans app. * 41.820 danske Facebook-brugere kan grundet deres Facebook-venskab med folk, der har downloadet appen, potentielt have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica. Kilder: BBC, The Guardian, Facebook, dpa og Sky News.

- Som følge heraf er det blevet besluttet, at det ikke længere er muligt at fortsætte med at drive virksomheden, står der.

Facebook er blevet udsat for massiv kritik, efter at det blev afsløret, hvordan det er lykkedes Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler.

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har allerede erkendt, at selskabet har begået fejl.

Firmaet er blevet anklaget for, at de private data blev brugt i forsøg på at få Donald Trump valgt til præsident i USA. Det har selskabet dog tidligere afvist.

Virksomhedens arbejde hører op onsdag, og medarbejderne er allerede blevet bedt om at indlevere deres computere, skrev avisen Wall Street Journal tidligere.

I marts blev den administrerende direktør i firmaet, Alexander Nix, suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Men ikke længe efter, i april, trådte manden, der blev sat ind for at holde stolen varm, Alexander Tayler, også tilbage fra stillingen.

Onsdag melder firmet så, at det lukker og slukker helt.

De seneste måneder har flere medier berettet, hvordan tidligere frontfigurer i analyseselskabet og kommunikationsbureauet SCL har været med til at oprette et nyt firma.

Det går under navnet Emerdata, og er placeret i Storbritannien.

Det skal være sket i samarbejde med den rige Mercer-familie, der er en af hovedejerne af Cambridge Analytica, skriver New York Times.

Ifølge avisen skal en SCL-leder have beskrevet det nye firma som en måde at rulle de to virksomheder op under et nyt banner.