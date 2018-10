Omstridt alkohollov bliver nu udfordret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. oktober 2018 - 12:54

Demokraterne indædte modstand mod den omstridte alkohollov, der trådte i kraft 1. marts i år, er langt fra slut. Tirsdag (se boksen: Korrektion, red.) skal fire beslutningsforslag – alle med tilknytning til alkoholloven – førstebehandles.

Korrektion Inatsisartut oplyste via mail klokken 18.04 mandag, at de fire beslutningsforslag er udsat og først kommer til behandling torsdag den 18. oktober. Hvorfor man har udsat behandlingen, fremgår ikke af orienteringen fra Inatsisartuts sekretariat. Redaktionen

Indrømmelser?

Det bliver spændende at se, om koalitionen, der lever på Demokraternes nåde, fordi partiet sikrer koalitionen det parlamentariske flertal, vil give visse indrømmelser.

Det første beslutningsforslag, der kommer til debat i Inatsisartut-salen er fostret af Malene Vahl Rasmussen. Hun ser gerne, at det bliver muligt for unge mennesker under 18 år at gå på café med hinanden efter klokken 20 og drikke en kop varm kakao, en sodavand eller lignende.

Den nuværende lov forhindrer eksempelvis personer under 18 år at få en kop kakao efter en biograffilm i cafeen i Katuaq, fordi cafeen har en alkoholbevilling.

Tider skal justeres

Det andet punkt, der skal førstebehandles, er butikkernes ret til at sælge alkohol. Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen foreslår, at det mandag til lørdag må finde sted fra klokken 10.00 til 20.00.

- Det primære sigte med forslaget er at bidrage til at normalisere forholdet til alkohol og at reducre rusdrikkeri, skriver de to fra Demokraterne.

De mener også, at forslaget vil begrænse ”alkohol-køer” og at det vil reducere de eksisterende problemer med illegalt salg af alkohol.

Reklameforbud skal ophæves

Randi Vestergaard Evaldsen vil desuden have ophævet det totale forbud mod at reklamere for alkoholdige drikke, hvilket hun betegner som at skyde snespurve med en hvalharpun.

- Forslaget må forventes at forbedre grønlandske bryggeriers markdsposition i forhold til udenlandske producenter, skriver hun i begrundelsen for beslutningsforslaget.

Randi Vestergaard Evaldsen skal også begrunde det fjerde og sidste alkoholrelaterede beslutningsforslag, som omhandler afskærmningen af vin, øl og alkohol i forretningerne.

Væk med afskærmning

- Det er ikke synet af alkohol, vi skal skærme vore børn og unge mod. Det er synet af hæmningsløst berusede. Får vi færre af dem med et afskærmningskrav, spørger Randi Vestergaard Evaldsen retorisk i sin begrundelse.

Alle fire punkter behandles ikke særskilt, men i sammenhæng, fremgår det af Inatsisartuts hjemmeside.