Omstridt alkohollov fremsættes næsten uændret

En lov, der skal begrænse synlighed og tilgængelighed af alkohol.

Det er fortsat hovedsigtet i det forslag, som naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) vil fremsætte under efterårssamlingen.

Det ligger således fortsat i forslaget, at alkohol skal sælges fra afskærmede lokaler, alkoholreklamer bliver forbudt ligesom åbningstiden for salg af alkohol ikke udvides.

- Lovforslaget bygger på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger til effektiv forebyggelse på alkoholområdet i forhold til anbefalingerne om at begrænse synlighed af alkohol, tilgængelighed og markedsføring, skriver Agathe Fontain (IA) i en pressemedelelse.

Butikkernes åbningstid om lørdagen skal dog ændres, så den fremover bliver fra 11.00 til 15.00 i stedet for som nu fra 9.00 til 13.00.

Det oprindelige forslag er ændret på et par punkter. Det ene er, at nisseøl og lignende ikke længere er omfattet af loven. Grænsen for hvornår der er tale om alkohol er fortsat ved en styrke 2,25 procent. I første omgang skulle den sænkes til 0,5 procent.

Et forslag om at unge under 18 ikke må opholde sig på restaurationer efter klokken 22.00 er ligeledes sløjfet.

Værtshusenes åbningstider for hvornår de må udskænke alkohol forbliver i det store og hele uændret. De skal således fortsat lukke klokken 24.00 søndag til torsdag og klokken 3.00 fredag og lørdag. De mister dog muligheden for at holde åbent til klokken 3.00 dagene før Skærtorsdag, Kristi Himmelfart og Store Bededag samt nytårsaften.

Fra juleaften til 2. juledag er der helt lukket for udskænkning.