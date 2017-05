To mænd kom ud for en kajakulykke ved mundingen af floden Þjórsá i den sydlige del af Island.

Begge mænd faldt i vandet og en redningsaktion blev straks sat i værk. Det lykkedes helikopterbesætninge på National Coast Guard at få reddet de to mænd op fra havet, men den ene stod ikke til at redde trods genoplivningsforsøg.

Politiet oplyser over for det islandske medie Morgunblaðið, at den omkomne var islænding, mens den anden, der reddede livet, var fra Frankrig.