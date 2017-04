Omfattende ulovlig snescooterkørsel ved Nuuk

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra snescooternes forstyrrelser af rensdyr og andre dyr, der netop på denne årstid er mest sårbare overfor forstyrrelser fra snescootere.

Sådan siger naalakkersuisoq for fangst, Hans Enoksen (PN), efter at der er blevet observeret spor efter omfattende ulovlig snescooterkørsel i det åbne land ved Nuuk.

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol har på baggrund af klager fra erhvervsfangere været på kontrolbesøg på Nordlandet, Akia.

Mange snescootere er blevet set parkeret ved hytter under kontrollen, desuden bliver det konstateret, at et hold på 10-15 snescootere startede en snescootertur fra Amitsorsuaq ved mundingen af Buksefjorden, Uttoqqarmiut Kangerluarsunnguaq, mod Nuuk.

Er forstyrrende for rensdyr

- Disse og lignende ulovligheder er foregået gennem flere år, skriver selvstyret.

Snescooterne kørte på turen gennem mange rensdyrområder som for eksempel baglandet til Præstefjorden, Qasigiannguit, Kangerluarsunnguup Tasersua, Nipaatsoq, Naajat Kuuat, Kilaarsarfik, Aputitooq og mod Nuuk ad den sædvanlige rute fra Kapisillit-området.

Departementet for Fiskeri og Fangst og Grønlands Fiskeri Licens Kontrol har også efterfølgende konstateret omfattende ulovlig kørsel i Ilulialik, Qussuk og Kikiallit og er i besiddelse af billed-dokumentation for den omfattende ulovlige motoriseret kørsel i det åbne land samt transport af snescootere med et fartøj fra Nuuk.

- Sådanne forstyrrelser kan medføre et fald i antallet af kalve og samtidig stresses rensdyrene helt unødvendigt, når de har mindst energi, raser Hans Enoksen.