Omfattende eftersøgning efter Birna Brjánsdóttir i gang

Det islandske politi har i dag sat alt ind på at finde den 20-årige Birna Bjránsdóttir, der formodes at være død.

Det fortæller visir.is.

- Jeg tillader mig selv at håbe på, at vi finder hende i dag, siger efterforskningsleder Grímur Grímsson ifølge visir.is.

Stort område afsøges

Hele 500 redningsarbejder deltager i eftersøgningsaktionen, der strækker sig fra Borgarnes 70 kilometer nord for Reykjavik, over Selfoss 50 kilometer mod sydøst samt hele Reykjanes-halvøen, der strækker sig ud til Keflavik lufthavn.

Grímur Grímsson fastslår imidlertid overfor visir.is, at politiet endnu ikke har fået oplysinger på, hvor Birna Brjánsdótt­ir befinder sig.

Han henviser dog til efterforskningsholdene ekspertise i at finde bortkomne og døde personer.

Undersøge biologisk spor i bilen

Grímur Grímsson ønsker ikke at bekræfte oplysninger fra RUV om, at den røde Kia Rio skulle have kørt 300 kilometer i løbet af lørdag morgen i sidste uge.

Bilen blev lejet af de to varetægtsfængslede besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq. Det bliver undersøgt om blodspor i bilen stammer fra Birna Brjáns­dótt­ir.