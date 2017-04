Ombudsmanden skal tjekke private institutioner

Fremover skal også de private institutioner for børn kigges efter i sømmene af Inatsisartuts ombudsmand. I det mindste, hvis et forslag fra Inatsisartuts formandskab bliver vedtaget.

Ombudsmandens opgave er det, at holde øje med den offentlig forvaltning under Selvstyret og kommunerne. Det betyder, at også offentlige institutioner er underlagt kontrollen.

- På nuværende tidspunkt kan Ombudsmanden derimod kun i begrænset omfang føre direkte kontrol med private institutioner, som varetager opgaver i forhold til børn, skriver Inatsisartuts formandskab i sit fremlæggelsesnotat til den nye lov.

Det er det, som loven skal lave om på. Fremover skal ombudsmanden også føre tilsyn med private insitutioner, hvor børn opholder sig.

Kun indirekte kontrol

Som det er nu kan ombudsmanden føre en slags indirekte kontrol, idet den pågældende skal holde øje med de offentlige myndigheder, der har tilsynet med døgninstitutionerne.

Men den kontrol anser Inatsartuts formandskab ikke for at være tilstrækkelig.

- En effektiv ombudsmandsordning vil forudsætte, at ombudsmanden på de centrale områder kan føre direkte kontrol med de pågældende, står der i bemærkningerne til lovforslaget.

Derudover får ombudsmanden ret til at føre tilsyn med private insitutioner til frihedsberøvede, hvis sådan nogle bliver oprettet på et tidspunkt.

Naalakkersuisut meddeler, at den støtter forslaget.

Forslaget førstebehandles i dag.