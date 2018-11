Ombudsmand om advarsel til viceskoleinspektør: Det er en ommer!

Walter Turnowsky Lørdag, 10. november 2018 - 08:36

Ombudsmanden vurderer, at der er begået så alvorlige fejl i forbindelse med en advarsel til en viceskoleinspektør, at kommunen bør genoptage sagen. Det fremgår af en afgørelse som ombudsmanden netop har offentliggjort.

Kommunen - der er anonymiseret i den offentliggjordte afgørelse - skrev delvist noget decideret vrøvl til viceinspektøren i forbindelse med den høring af hans syn, som kommunen er forpligtet at gennemføre i forbindelse med en advarsel.

- Ombudsmanden lagde vægt på, at bilaget til det første partshøringsbrev var uklart udformet, blandt andet fordi bilaget i et væsentligt omfang indeholdt sætninger, der efter ombudsmandens opfattelse var decideret uforståelige. Dette betød, at viceskoleinspektøren ikke havde haft en rimelig mulighed for at forholde sig til sagens faktiske omstændigheder, står der i begrundelsen for ombudsmandens afgørelse.

Men heller ikke selve advarslen lever op til kravene.

- For det andet fandt ombudsmanden, at advarslen ikke var ledsaget af en korrekt begrundelse. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til de svar på partshøringsbrevene, som kommunen havde modtaget.

Kommune vil ikke genoptage sagen

Sagen handler om, at kommunen tilbage i 2015 modtog en række klager over forholdende på en skole. Medarbejderne fortalte efterfølgende om et dårligt samarbejde mellem inspektøren og viceinspektøren. Herefter indkaldte kommunen viceinspektøren til tjenestelig samtale. I april 2016 faldt så advarslen til viceinspektøren.

Kommunen har efter ombudsmanden er gået ind i sagen forsøgt at vride sig ud af, at skulle genoptage sagen. Viceinspektøren er nemlig i dag menig lærer på skolen, og derfor mente kommunen, at den nu var afskåret fra at genoptage sagen.

Ombudsmanden faststår derimod, at en forvaltning skal genoptage en sag, hvis der er grund til at formode, at den kan få et andet udfald.

- Ombudsmanden anførte endvidere, at der gælder en uskreven retsgrundsætning om, at en myndighed som udgangspunkt har pligt til at omgøre en ugyldig forvaltningsafgørelse.

Og en afgørelse er netop ugyldig, hvis reglerne om partshøring ikke er overholdt.