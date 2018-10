Olsvig: Kielsens mangel på dømmekraft

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. oktober 2018 - 09:36

- At Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler, at han er skuffet over oppositionen viser netop den mangel på dømmekraft som efterhånden kendetegner Kim Kielsen som leder. Kim Kielsen burde være mest skuffet over, at der endnu engang er en politiker som ikke kan kende forskel på sin egen pung og landskassen, skriver Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Ingen tvivl

Sara Olsvig fastslår, at der på intet tidspunkt har været tvivl om, at misbruget af Doris J. Jensens benzinkort har været uden for det normale.

- Det er ikke os i Inuit Ataqatigiit som har valgt at trække sagen i langdrag, eller har valgt at give det daværende Naalakkersuisut en ufuldstændig og fortroligtstemplet orientering, som ingen af os kunne gå videre med offentligt. Det var Kim Kielsens beslutning, ligesom det var Kim Kielsens beslutning ad to omgange at udpege Doris J. Jensen som Naalakkersuisoq, vel vidende at sagen, som naturligvis vil blive påtalt af Inatsisartuts Revisionsudvalg senest i forbindelse med behandlingen af Landskassens Regnskab for 2017, kunne koste hende posten, skriver Sara Olsvig.

Detaljer holdt tilbage

Partiformanden for IA mener, at oppositionen har gjort sit arbejde og reageret på det paragraf 37 svar samt Deloitte-rapporten, der blev offentliggjort i forbindelse med sagen.

- De detaljer som Deloittes rapport indeholder er ikke detaljer som det daværende Naalakkersuisut blev oplyst om. Vi har haft en fornemmelse af, at sagen kunne pege i den retning, men Revisionsudvalget har arbejdet under skærpet fortrolighed, oplyser Sara Olsvig, der fastslår, at det er Deloitte-rapportens indhold, der fik partiet til at erklære mistillid til Doris J. Jensen som naalakkersuisoq.

Dømmekraft og respekt

- En vurdering som Kim Kielsen kunne have gjort sig allerede tilbage i 2017. Manglen på dømmekraft og på respekt for befolkningens tillid, er medvirkende til, at vi i Inuit Ataqatigiit ikke har ønsket at gå i koalition med Siumut, understreger Sara Olsvig.

- I stedet for at være skuffet over oppositionen, burde skuffelsen være over egne valg.

Nu skal de samfundsmæssigt tungeste sagsområder i Naalakkersuisut endnu engang gennem rokademøllen, og endnu engang skal befolkningen og samfundet betale for det, fastslår Sara Olsvig og kommer med følgende bemærkning:

- Det er bare ikke godt nok.

