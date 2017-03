Olsvig: Ulige lønforhold skal fjernes

Sara Olsvig oplyser i et svar til Anthon Frederiksen, medlem af Inatsisartut for Partii Naleraq, at hun vil tage spørgsmålet op på førstkommende møde med den danske justitsminister.

- For Naalakkersuisut betyder ligeberettigelse, at der ikke må være forskelsbehandling. Naalakkersuisut lægger stor vægt på, at der er ligeberettigelse. Naalakkersuisut vil derfor tage sagen om de ulige lønforhold op ved næstkommende møde med den danske justitsminister, oplyser Sara Olsvig i sit svar til Anthon Frederiksen, der arbejder i politiet.

Betjente, tilkaldt fra Danmark, får eksempelvis et stedtillæg på 50.000 kroner om året, hvilket Anthon Frederiksen finder urimeligt.

To regelsæt

I svaret fremgår det, at betjente – om de bor i Grønland eller Danmark – får løn efter forskellige regelsæt og dermed er der også forskel på skalatrinnene.

23 betjente er tilkaldte ud af 154 polititjenestemænd inklusiv politielever.

"Frisk pust"

Politimester Bjørn Tegner Bay har tidligere udtalt til avisen AG, at han fortsat ønsker et vist antal tilkaldte betjente, ”da det er sundt for en organisation at få et ”frisk pust” fra andre politikredse”.

Lønforholdende er forhandlet mellem Politiforbundet og de statsllige myndigheder i Danmark.