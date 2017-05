Olsvig-løfte 1. maj: Vi skal have en barselsfond

- Hidtil har vi desværre set eksempler på, at kvinder i den fødedygtige alder er blevet fravalgt på arbejdsmarkedet på grund af, at virksomhederne skal betale fuld løn under barsel. Det gøres der nu op med ved at lave en solidarisk barselsfond, der sikrer, at virksomhederne får størstedelen af lønudgiften refunderet af barselsfonden, skriver Sara Olsvig i en pressemeddelelse. Hun har ansvarsområdet for sociale anliggender, familie, ligestilliing og justitsvæsen.

Lovforslag om et år

Hun forventer, at et lovforslag om en barselsfond kan blive fremsat på forårssamlingen næste år.

- En barselsfond har været et længe næret ønske fra manges side og Naalakkersuisut er glade for, at vi i samarbejde med arbejdsmarkedets parter nu snart kan realisere målet, siger Sara Olsvig, der mener, at 1. Maj er en særlig dag, ”hvor vi minder os selv om vores fælles værdier og de mål vi arbejder for: øget lighed, mere fællesskab og større solidaritet”.

Reform

Hun oplyser også, at Naalakkersuisut har taget skridt til at reformere reglerne for boligsikring og børnetilskud, hvilket skal komme særligt lav- og mellemindkomsterne samt børnefamilierne til gode.