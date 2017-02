Olsvig: Kommune sætter børns liv på spil

I en pressemeddelelse skriver Sara Olsvig, at kommunen tilbage i april 2016 bad departementet for sociale anliggender om assistance i forbindelse med særlige udfordringer på området for udsatte børn. Departementet sendt tre medarbejdere afsted til kommunen for at bistå og skabe overblik.

- Da rådgivningsenheden ankom, kunne medarbejderne blandt andet konstatere, at der var flere bortkomne børnesager i Narsaq, som kommunen ikke kunne fremskaffe. Rådgivningsenheden har over et halvt år i 2016 haft mellem 2 og 6 medarbejdere udstationeret i Qaqortoq og Narsaq. Gennem hele indsatsperioden var der mangel på ressourcer i forvaltningen, hvilket medførte, at rådgivningsenhedens primært måtte fungere som vikarer frem for at arbejde med sagsgenopretning og organisering af forvaltningens sagsbehandling, oplyser Sara Olsvig.

- Alvorlige mangler

- Yderligere skal det bemærkes, at det sociale sektortilsyn har konstateret alvorlige mangler i kommunens forvaltning på børn og ungeområdet, der kan indebære direkte risiko for udsatte børns liv og helbred. Dette forhold har betydet, at det sociale sektortilsyn har foretaget et ekstraordinært opfølgende tilsyn i Kommune Kujalleq i januar 2017 med henblik på at følge forvaltningen af området tæt, skriver Sara Olsvig.

Den 22. januar udsendte socialudvalgsformanden i Kommune Kujalleq, Karla Egede Bisgaard, en pressemeddelelse, hvori hun fastslog at kommunalbestyrelsesmedlem Ole Mølgaard Motzfeldt fremførte usande og udokumenterede påstande i Nuuk Tv om forholdene i kommunens socialforvaltning.

Olsvig: Erkend og samarbejd

Sara Olsvig, der er IA-partifælle med Ole Mølgaard Motzfeldt, støtter fuldt ud kritikken og skriver i pressemeddelelsen, der blev udsendt fredag:

- Lad mig indlede med at sige, at jeg gerne støtter Ole Mølgaard Motzfeldts udtalelser om, at der er massive udfordringer på området for udsatte børn i Kommune Kujalleq, og at de lokale politikkere bør erkende disse udfordringer og samarbejde om at sætte initiativer i gang, der kan forbedre situationen.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Kommune Kujalleq til de alvorlige anklager, som Sara Olsvig har fremsat.