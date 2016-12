Olieselskaberne forlader Vestgrønland ved årsskiftet

Selv om internationale olieselskaber viste stor interesse for Grønlands Selvstyrets seneste udbudsrunde, som omfattede tre landområder på Disko-øen og Nuussuaq-halvøen, blev der alligevel ikke afgivet et eneste bud, da fristen udløb torsdag den 15. december.

Det oplyser Råstofdepartementet overfor Sermitsiaq.

Selvstyret havde ellers stillet høje forventninger til udbudsrunden, fordi både geologer og lokalbefolkningen med det blotte øje kan se, at der siver olie fra fjeldet flere steder på Disko og Nuussuaq.

Licensen returneres

​Samtidig vil de olieselskaber, som i dag er tildelt en efterforskningslicens til olie og naturgas i havet ved Vestgrønland, levere deres licenser tilbage til selvstyret ved årsskiftet.

For alle licenser i Baffin Bugten gælder, at 1.delperiode udløber ved udgangen af 2016, og selskaberne skal inden 1. januar beslutte, om de vil forlade Grønland eller gå videre til næste delperiode i oliejagten, som typisk omfatter forpligtelsen til at gennemføre en boring - som koster omkring en milliard kroner stykket.

Selskaberne vælger, så vidt Sermitsiaq erfarer, at levere licenserne i Baffin Bugten tilbage til selvstyret, og det samme gælder licenserne i de to andre områder på Vestkysten, Disko Vest og Nuuk Vest.

