Olieeventyr sættes for alvor på vågeblus

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte Bourup Egede, oplyser i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om at nedlægge selskabet. Så drastisk vil Selvstyret alligevel ikke gå til værks.

Ansvarlig tilpasning

- Selskabet vil operere, som det gør i dag, men i en mindre og tilpasset udgave. Som enhver anden ansvarlig virksomhedsejer, så tilpasser vi organisationen, så den afspejler den nye markedssituation, oplyser Múte Bourup Egede.

Planen er at reducere bestyrelsen, så den fremadrettet kun vil bestå af tre og ikke fem medlemmer.

Stine Bosse, der er bestyrelsesformand i selskabet, oplyser til Sermitsiaq.AG, at der endnu ikke er taget stilling til, hvor mange medarbejdere processen vil gå ud over. Der er i dag ansat fire medarbejdere. Det vil blive afklaret inden for de næste par måneder, hvor en plan for en omstruktureringen af selskabet skal laves.

Årlig millionudgift

Selskabet har årligt fået tilført et millionbeløb over finansloven.

- Beløbet har været af en størrelse, så den har haft betydning for den samlede finanslov, forklarer Stine Bosse om det nye skridt med at trimme selskabet, der aldrig indfriede oliedrømmene. Hun oplyser, at selskabet ikke alene har været en udgift. Det har haft indtægter i form af salg af seismiske data, oplyser hun.

Forklaringen på at neddrosle selskabet skyldes betydelige ændringer i den globale olieindustri med blandt andet stærkt faldende oliepriser.

Bred enighed

- Dette har blandt andet medført, at interessen for olieefterforskning i Grønland er faldet. Derfor er olieefterforskningsaktiviteterne i dag, lavere end det man havde forventet og håbet på for nogle år tilbage. Som konsekvens af den faldende aktivitet i olieefterforskning har ejerne og bestyrelsen, i bred enighed, besluttet at nedjustere aktiviteten i Nunaoil, hedder det i pressemeddelelsen.