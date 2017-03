Ole Dorph: Naalakkersuisut bremser udviklingen

Koordinationsgruppen bestående af Naalakkersuisut, kommunernes landsforening Kanukoka og de fire borgmestre holdt ordinært møde torsdag den 24. februar 2017.

Borgmester i Qaasuitsup Kommunia, Ole Dorph (S), var en af mødedeltagerne.

– Vi drøftede de kommende reformer. Sidste år vedtog Inatsisartut de nye forslag til førtidspensioner, og så kommer turen blandt andet til beskæftigelsesområdet, der skal ske i tæt samarbejde med kommunerne, forklarer han.

Han undrer sig derfor over formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsens (S), svar til medlem af Inatsisartut, Randi Vestergaard Evaldsen (D).

- Jeg finder ikke, at en besvarelse på et § 37-spørgsmål er det rette sted at redegøre for Naalakkersuisuts politik og kommende reforminitiativer og lovændringer, skrev Kim Kielsen.

LÆS: Ole Dorph stopper som borgmester

Grønlands Økonomiske Råd har ellers gang på gang påpeget i sine rapporter, at det går for langsomt med de nødvendige reformer. Ole Dorph er enig med rådet.

- Jeg har også undret mig over Kim Kielsens svar. Vi fik en ny koalition i oktober sidste år og har mange opgaver af hastende karakter. Det er nødvendigt at forbedre økonomien, så vi kan blive økonomisk selv- bårne på vejen til selvstændighed, siger han.

I det hele taget mener Ole Dorph, at der er for meget snak og for lidt handling blandt landspolitikerne. Læs mere om det i Sermitsiaq