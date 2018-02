Det ER oftest mændene der slår deres partner

Det vakte opsigt, da den danske ligestillingsminister Karen Ellemann i sidste måned offentliggjorde en rapport, der ifølge hende viste, at kvinder er lidt hyppigere voldelig. Når rapporten skabte røre, og også blev citeret i Grønland, så skyldtes det, at den konklusion strider mod alt, som man hidtil har vidst om området.

Problemet er blot, at konklusionen ikke holder vand.

- Det er ganske enkelt elendig forskning, siger speciallæge Karin Helweg-Larsen, der står bag adskillige rapporter om partnervold i Danmark.

LÆS OGSÅ: Voldelige kvinder skal i fokus

Vold overfor kvinder er alvorlig og langvarig

Og samtlige de undersøgelser viser entydigt, at det er kvinderne, der hyppigst bliver udsat for vold. Den vold, de udsættes for, er langt mere alvorlig, i de groveste tilfælde endda dødelig. Og så står den ofte på med gentagne voldsepisoder igennem lange perioder.

- Naturligvis forekommer der også gensidig vold. Dette område er ganske velbelyst. Det ændrer dog ikke på det overordnede billede af, at kvinderne udsættes for den mest alvorlige vold.

Hun er langt fra den eneste ekspert, der kritiserer rapporten. Sammen med fem andre eksperter i partnervold fastslår hun blandt andet, at seks gange så mange kvinder en mænd opsøger skadestuen efter partnervold. Også DRs program Detektor når frem til, at konklusionen om, at kvinder slår mest, ikke holder stik.

Få grønlandske undersøgelser

De danske undersøgelser kan imidlertid ikke bare overføres til grønlandske forhold. Men selvom området her i landet ikke lige så grundigt undersøgt, så tegner de det samme overordnede billede. Det er hyppigst kvinderne, der er ofre for partnervold.

Befolkningsundersøgelsen fra 2010 viser, at 62% af alle kvinder har været udsat for vold i deres voksne liv. I langt de fleste tilfælde er det hendes nuværende eller tidligere partner, der har udøvet volden. 27 % af de 15-18-årige har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år. Tal fra politiet i Nuuk fra 2016 støtter billedet af, at det er mændene, der står for hovedparten af volden.