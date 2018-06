Ofre for tsunamien mindes

Walter Turnowsky Fredag, 15. juni 2018 - 09:51

Årsdagen 17. juni for tsunamien i Karrat-fjorden markeres med blandt andet en mindegudstjeneste.

Borgmesteren i Avannaata Kommunia Palle Jeremiassen, formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsem samt naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Simon Simonsen vil deltage i markeringen. Kommunalebstyrelsesmedlemmer vil ligeledes deltage.

Mindegudstjenesten vil blive afholdt klokken 10 af kateket Frederik Kristensen.



Herfter er der en mindemarch til de to kirkegårde for at sætte krans ved mindesmærket for dem, som afgik ved døden under katastrofen i Nuugaatsiaq. Som fælles salme vil ”Eqqissillit imaani iliveqaqqusat” blive sunget.

Erinaq fra Uummannaq synger salmer ved de to kirkegårde.

Om eftermiddagen afholder Røde Kors Uummannaq udendørs grilldag. Ideen er, at der også skal være plads til hygge og samvær på denne triste dag.

Om aftenen vil Kallaallit Rødekorsit afholde fælles arrangement for borgerne fra de evakuerede bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i det gamle Forsamlingshus.

Allerede om lørdagen afholder Palle Jeremiassen, Kim Kielsen og Simon Simonsen et informationsmøde for borgerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Du kan læse mere om årsdagen i Sermitsiaq: