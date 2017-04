Officielt: Erik Jensen er ny naalakkersuisoq

Erik Jensen er ny naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger.

Det står klart efter at formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, for få øjeblikke siden bekræftede, hvad de grønlandske medier har gættet på det meste af dagen. Det gjorde han ved et pressemøde umiddelbart efter Inatsisartuts forårssamling.

En meget aktiv mand

Den 41-årige Erik Jensen, der er noget af en komet i grønlandsk politik og som overtager Martha Lund Olsens tidligere ressortområde, er en meget aktiv mand. Ikke blot i politik, men så sandelig også i det lokale foreningsliv i Sisimiut.

Hemmelighedsfuld Erik Jensen: Jeg er i Nuuk

Han er aktiv idrætsudøver inden for håndbold og fodbold for sportsklubben SAK, hvor han også har haft træner-hverv.

- Vi har arbejdet tæt sammen i forbindelse med koncerter og i vores sportsklub SAK. Han er en flittig mand, der har stor lyst til at hjælpe andre mennesker, fortæller partikammeraten, den kommende borgmester i Qeqqata, Malik Berthelsen, til Sermitsiaq.AG.

Handelsskolen i Qaqortoq

Uddannelsen på økonomilinjen fik han på handelsskolen i Qaqortoq og arbejder som kommunikationsarbejder i boligselskabet Ini A/S i Sisimiut, hvor han bor sammen med sin kone og tre døtre, der er 5, 10 og 20 år. Han har tidligere arbejdet som chefcontroller ved samme sted.

Martha Lund Olsen om nederlaget: Ikke tilfredstillende resultat

Han stillede op til folketingsvalget for første gang i 2015 for Siumut, hvor han fik 1348 personlige stemmer, hvilket var 6,5 procent af samtlige stemmer.

Derefter blev han i februar 2016 formand for Siumuts lokalafdeling i Sisimiut. Han er netop blevet indvalgt i kommunalbestyrelsen, hvor han ikke når at få sæde.

Fik næstflest stemmer

Ved det netop overståede kommunalvalg fik han næstflest stemmer af de opstillede fra Siumut 438, kun overgået af den kommende borgmester Malik Berthelsen.