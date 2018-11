Offentligt udbud af bygninger i Kangerlussuaq

Redaktionen Lørdag, 10. november 2018 - 14:26

For nogle uger siden fortalte vi her i Sermitsiaq, at erhvervsdrivende i Kangerlussuaq oplevede modvilje fra Mittarfeqarfiit i forhold til at leje forladte bygninger. Og hvis de erhvervsdrivende endelig fik mulighed for at leje en bygning, skulle de selv poste penge i at renovere den. Penge som var tabt, når lejemålet ophørte.

Offentligt udbud

Nu planlægger Selvstyret at løse konflikten ved at sende de bygninger, som erhvervsdrivende har interesse i at overtage, i offentligt udbud. Men den ordning bryder de sig ikke om i Kangerlussuaq. For det vil betyde, at bygninger, som erhvervsdrivende har lejet gennem mange år og muligvis renoveret for mange tusinde kroner, risikerer at gå til en anden og til en langt højere pris grundet lejerens renovering. Det er uretfærdigt, siger erhvervsdrivende Jens-Pavia Brandt.



