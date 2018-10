Offentligt ansat anmeldt for bedrageri

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. oktober 2018 - 11:17

Bedrageriet, hvor en medarbejder i Økonomi- og Personalestyrelsen angiveligt via forfalskede underskrifter har fået overført beløb til egen bankkonto, har fundet sted tilbage i 2016, erfarer Sermitsiaq.AG.

Fagforeningen Atorfillit Kattufiat skulle være blevet bedraget for et samlet beløb på knap 38.000 kroner, hvilket er sket over en periode på fem måneder.

Formand bekræfter

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til Atorfillit Kattufiat om sagen, hvor formanden Dina Olsen alene vil oplyse følgende:

- Jeg kan bekræfte, at Atorfillit Kattuffiat har gennem organisationens advokat politianmeldt et bedrageri ved Grønlands Selvstyre. Grunden til, at Atorfillit Kattuffiat ikke har meldt noget ud om sagen, og på nuværende tidspunkt ikke vil sige mere om sagen, er, at sagen efterforskes af politiet, oplyser Dina Olsen til Sermitsiaq.AG via mail.

Anklagemyndigheden

Morten Nielsen, chefanklager hos Grønlands Politi, oplyser, at sagen har ligget til vurdering ved anklagemyndigheden, der nu har truffet beslutning om det videre forløb i sagen.

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse dig om udfaldet, da de involverede parter skal have besked først, oplyser chefanklageren.

Politiet afviser at oplyse yderligere om selve kriminalsagen, og det er dermed uvist, om anklagemyndigheden vil rejse tiltale og få medarbejderen stillet for retten.

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger skulle medarbejderen i Økonomi- og Personalestyrelsen angiveligt have nået at lave mere end 15 bankoverførsler, før vedkommende blev afsløret.

Styrelseschef vil ikke udtale sig

Styrelseschef Lise Lennert Olsen fra Økonomi- og Personalestyrelsen oplyser, at hun ikke har kendskab til sagen og mener, at der er tale om en personalesag, som styrelsen ikke ønsker at udtale sig om.

Lise Lennert Olsen lovede mandag at undersøge sagen i sit bagland og vende tilbage til Sermitsisaq.AG, hvis hun havde yderligere kommentarer i sagen, hvilket ikke er sket.