Offentlige selskaber går under radaren

Der kan ikke søges aktindsigt i offentligt ejede selskaber som for eksempel byudviklingsselskabet ‘Siorarsiorfik – Nuuk City Development’, der råder over 25 millioner af Kommuneqarfik Sermersooqs midler samt boliger for 1,3 milliarder kroner. Hvor er den kritiske kontrol, spørger ekspert.

Når kommuner eller selvstyret opretter et selskab, så forsvinder muligheden for at søge aktindsigt. Sådan er det ikke i Danmark, hvor den nye offentlighedslov har betydet, at der kan søges aktindsigt i selskaber, hvor kommunen eller staten ejer minimum 75 procent af selskabet.

– I den danske offentlighedslov er det sådan, at når det offentlige ejer mindst 75 procent, så har man ret til at få indsigt i de økonomiske dispositioner, der foretages, og i øvrigt følge med i hvordan direktøren og bestyrelsen varetager deres opgaver, fortæller den uafhængige ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

