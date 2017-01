Offentlig høring om justitsområdet i Folketinget

Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde en offentlig høring om justitsområdet den 22. marts.

Folketingsmedlem Aaja Chemitz Larsen (IA) har taget initiativ til høringen, og den afholdes i Folketinget i samarbejde med Grønlandsudvalget og er en opfølgning på de anbefalinger, som Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder samt Advokatrådet er kommet med for nylig.

Behov for at styrke retsvæsenet

Den danske regering angiver i sit regeringsgrundlag, at ville arbejde for en standard på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland, som svarer til standarden i Danmark.

- De seneste rapporter understreger behovet for et serviceeftersyn af justitsområdet i Grønland. Lovene og reglerne på området skal afspejle det moderne samfund, som de fungerer i, og derfor er der blandt andet behov for styrke kompetencerne i retsvæsenet ud fra princippet om at forsvarer og anklager skal være lige fagligt klædt på til opgaven, ligesom kredsdommere faglighed styrkes til gavn for retssikkerheden i vores samfund, siger hun i en pressemeddelelse.

Det tager tid

De forskellige dele af justitsområdet har forskellige udfordringer, og justeringer inden for området skal sammentænkes for at justitsområdet får et samlet, retfærdigt løft.

Samspillet med Grønlands Selvstyre er også en væsentlig del af området, da eksempelvis socialområdet er et grønlandsk ansvar og koordineringen mellem institutioner og myndigheder er nødvendig.

- Det er nødvendigt at vi politikere er ambitiøse og tænker mange år frem. Et løft af justitsområdet tager tid og derfor er i dag vi skal sætte politisk ind hvis vi ønsker et styrket retssamfund i fremtiden. I forbindelse med høringen vil jeg lancere et politisk udspil til hvordan opgaverne kan løses, lyder det fra Aaja Chemitz Larsen forud for høringen.

