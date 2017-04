Østkysten hev stikkene hjem

I Tasiilaq og Ittoqqortoormiit stemmer vælgerne i udpræget grad på egne kandidater.

Allerede ved valget i 2013 betød det, at fem kandidater i første omgang blev stemt ind. (En blev efterfølgende erklæret ikke-valgbar).

Og denne gang er endda seks, der er blevet valgt ind.

Både Tasiilaq og Ittoqqortoormiit er garanteret et medlem i kommunalbestyrelsen.

I Ittoqqortoormiit tager Rolf Pike fra Siumut sig af dette mandat. Men faktisk har han fået så mange personlige stemmer, at han er valgt under alle omstændigheder.

Tre i top 10

I Tasiilaq er hele fem kandidater blevet valgt. Mala Høj Kúko fra Atassut blev østkystens klare topscorer med 269 personlige stemmer, skarpt for forfulgt af Siumuts Laura Táunajik med 221.

Faktisk er hele tre kandidater fra Tasiilaq på to 10 listen over hele kommunens personlige stemmer, da også demokraten Justus Hansen har høstet godt med stemmer.

Massiv S-fremgang i Ittoqqortoormiit

IA får både Harald Bianco og Knud Mathiassen valgt i Tasiilaq og således er Partii Naleraq det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der ikke har fået valgt en kandidat fra østkysten.

I Ittoqqortoormiit har det givet pote for Siumut, at partiet i modsætning til sidste gang har opstillet lokale kandidater. Her er Siumut gået frem fra beskedne 12,7 procent til hele 58,1 procent.

Opdateret 9.15 med oplysingen om, at der er seks og ikke blot fem valgt på østkysten