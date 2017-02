Ønsker lufthavn i Uummannaq

- Det skal være lettere at tage til Uummannaq, derfor bør der anlægges en lufthavn i byen.

Sådan skriver medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Sakio Fleischer (S).

I 1999 åbnede lufthavnen i Qaarsut, der ligger tæt på Uummannaq. Men Sakio Fleischer mener, at tiden er inde til at etablere et lufthavn i den nordgrønlandske by.

Næsten ingen turister

- Da lufthavnen i Qaarsut blev oprettet var der mange planer. Flere turister skulle komme, eksport af frisk fisk med fly til udlandet, og at borgerne skulle kunne rejse nemmere. Men alle disse planer var kun drømme, siger Sakio Fleischer.

Men ifølge ham er der nu næsten ingen turister der tager til Uummannaq eller på området. Selv byens hotel er blevet lukket.

- Hvis der skal være udvikling i byen, kan man ikke komme udenom, at Uummannaq bør have lufthavn. Derfor opfordrer jeg politikerne om, at der skal komme planer for at etablere en lufthavn i byen, lyder det fra Sakio Fleischer.

