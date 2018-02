Ønsker et indhandlingsskib ved Nuugaatsiaq

Partii Naleraqs Inatsisartut-medlem, Henrik Fleischer, opfordrer til at der bliver indsat et indhandlingsskib ved Nuugaatsiaq og Illorsuit, efter at produktionsanlæggene i Nuugaatsiaq og Illorsuit blev lukket efter tsunamien i Karrat fjorden.

- Det har bevirket, at konkurrenceforholdene er blevet forvrænget, og udnyttelse af de spredtliggende fiskeressourcer ikke længere kan forekomme, skriver Henrik Fleischer blandt andet i sine begrundelser for en række spørgsmål til Naalakkersuisut om de daværende indhandlingsforhold i Illorsuit og Nuugaatsiaq i et §37-spørgsmål til Naalakkersuisut.

Henrik Fleischer vil blandt andet gerne høre om hvor stor den daglige indhandlingskapacitet efter udvidelsen af frysekapaciteten i det daværende produktionsanlæg i Illorsuit har været. Ligesom han ønsker at høre om hvad den gennemsnitlige indhandling har været i Nuugaatsiaq.

- På disse grundlag er det et kraftigt ønske, at der indsættes et indhandlingsskib i området, så konkurrenceforholdene holdes intakt, begrunder Henrik Fleischer.