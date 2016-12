Ønske opfyldes: Lukas Graham kommer

For tre år siden afslørede Trine fra Nuuk offentligt på facebook, at hun var blandt de mange, der gerne så Lukas Graham indtage scenen i Nuuk. Hun sendte nemlig en personlig invitation til den verdenskendte danske sanger bag hittene 7 years og Mama said.

Nu går Trines ønske endelig i opfyldelse: Lukas Graham giver koncert i Nuuk til sommer. Nærmere bestemt den 20. juni.

Det fremgår af et reklamespot på Nanoq FM. Det er radiostationen, der i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, Heca Nuuk og Air Greenland står bag arrangementet.

Naturligvis har Trine allerede delt spottet på sin facebook-side.