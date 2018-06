Ølgiganter scorer på alkoholloven

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. juni 2018 - 11:42

Såvel Godthåb Bryghus i Nuuk som Qajaq Bryghus i Narsaq har oplevet en mærkbar nedgang i salget af øl i detailleddet.

Nye tal fra Brugseni dokumenterer og understøtter bryghusenes udtalelser.

Små bryghuse er sorteper

Et af alkohollovens formål var at reducere alkoholforbruget mest muligt. Det er imidlertid gået den anden vej: salget af øl, vin og alkohol er steget i de første tre måneder, hvor alkoholloven har virket, viser salgstallene fra Brugseni.

Og sorteper er de lokale ølproducenter, der frygter, at de må afskedige medarbejdere, hvis loven ikke laves om.

- Efter tre måneder med den nye alkohollov ser vi en tydelig tendens i Brugseni, hvor de grønlandske øl, vi fører i vores sortiment, ikke sælger lige så godt som de udenlandske, oplyser marketingdirektør Benny Reffeldt Otte fra Brugseni.

Han er efter anmodning fra Sermitsiaq.AG dykket ned i salgstallene fra 1. marts og frem til 1. juni 2018 og sammenlignet disse med samme periode sidste år.

Øget salg

Salgstallene kan glæde de internationale bryggerier.

- Vores samlede omsætning på øl er steget med op til 12 procent i forhold til den tilsvarende periode sidste år, og størstedelen af dette salg kommer fra udenlandske øl. De grønlandske øl, vi fører i vores sortiment, er i samme periode gået tilbage med omkring 19 procent, oplyser marketingdirektøren.

Benny Reffeldt Otte kan samtidig konstaterer, at Brugseni trods afskærmning i butikkerne og stop for tilbud og reklamer i diverse medier, har haft en stigende omsætning på vin og spiritus i forhold til samme periode sidste år.

Konkurrenten Pisiffik oplever det samme.

- Vi har i de tre første måneder under den nye alkohollov haft et øget salg af øl og vin sammenlignet med sidste år. Dog er spiritussalget gået lidt tilbage. Jeg kan bekræfte, at vi oplever samme tendens med ølsalget, hvor de lokale bryghuse har haft et mindre salg til fordel for de internationale bryggerier, siger indkøbs- og marketingdirektør Heine Stilling Jensen, Pisiffik, til Sermitsiaq.AG.

Konkurrenceforvridende

Direktør i Godthåb Bryghus, Nicolai J. Nissen, mener, at loven er konkurrenceforvridende, fordi de grønlandske bryghuse er frataget retten til at markedsføre de små ølmærker. En holdning som deles af ejerne af bryggeriet i Sydgrønland.

LÆS OGSÅ: Bryghuse er udfordret af ny lov

Derimod kan de internationale bryggerigiganter fortsat markedsføre deres produkter via internationale medieplatforme, som grønlænderne benytter i dagligdagen. En mulighed, som de små bryghuse ikke kan hamle op imod, da der er tale om markedsføring, der kan koste et flercifret millionbeløb.