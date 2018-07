Økonomisk Råd: Usikkerhed om lufthavnspakken kan blive dyr

Redaktionen Onsdag, 11. juli 2018 - 08:06

Investorer vil have sikkerhed for, hvilke lufthavneder bliver bygget i hvilke størrelser, før de skyder penge i for eksempel et hotelbyggeri.

Derfor skal der skabes klarhed og sikkerhed - og det skal ske hurtigt, siger formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen til AG.

Han opfordrer på den baggrund politikerne til at arbejde for et bredt forlig, hvor både banelængder og Kangerlussuaqs fremtid ligger fuldstændig fast.

- Der er et tidspres. Der er relativ kort tid til at træffe beslutningen og få skabt klarhed og så se at komme videre. Det er vigtigt at få det diskuteret grundigt igennem, men det er også vigtigt at få skabt sikkerhed om rammerne for den fremtidige erhvervsudvikling. Derfor er det afgørende med politisk enighed om hele pakken – inklusive Kangerlussuaq, understreger Torben M. Andersen overfor AG.

Han henviser til, at der for Nuuks vedkommende allerede er tale om en forsinkelse i forhold til de oprindelige planer.

