Økonomisk Råd: Lufthavne er ikke nok

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 07. oktober 2018 - 08:05

- Lufthavnsstrukturen har store regionalpolitiske konsekvenser, fastslår Økonomisk Råd i deres årsrapport for 2018, som formanden, professor Torben M. Andersen, fremlagde fredag morgen i Nuuk.

- Alle regionalpolitiske problemer kan ikke løses med lufthavne, og der er behov for en overordnet regionalpolitisk afklaring. De regionalpolitiske spørgsmål dominerer ikke alene debatten om lufthavne, men også en række andre områder, herunder fiskeripolitikken, placeringen af offentlige institutioner og udligning mellem kommunerne, skriver Rådet.

Afklaring er nødvendig

- Der er behov for en afklaring af de enkelte regioners udviklingsmuligheder og potentialer, og dermed de mest hensigtsmæssige virkemidler for de enkelte områder, fastslår økonomerne i årsrapporten og advarer mod følgerne, hvis man ikke følger anbefalingen:

- I fravær af en sådan politisk stillingtagen er der en risiko for, at regionalpolitiske spørgsmål kommer til at blokere for nødvendige tiltag til styrkelsen af erhvervsudviklingen, og det vil forsinke eller forhindre udviklingen af en mere selvbærende økonomi, advarer Økonomisk Råd.

Risici er reduceret

Rådet fastslår, at Statens bidrag til lufthavnspakken vil reducere omkostningerne ”markant” og Selvstyrets risici ved projekterne reduceres, hvilket øger de offentlige finansers robusthed.

Rådet mener imidlertid, at lufthavnspakken uanset dansk medejerskab og lån stadig er store i forhold til den grønlandske økonomi.

Lav en gradvis udbygning

- En gradvis udbygning vil være hensigtsmæssig og medvirke til at mindske risikoen ved projekterm herunder risikoen for overophedning af økonomien i etableringsfasen, gentager Økonomisk Råd over for politikerne.