Økonomisk Råd holder seminar i Nuuk

I lighed med tidligere år afholder Økonomisk Råd et seminar.

Det sker i morgen, lørdag, på Hotel Hans Egede i Nuuk.

- Årets hovedtemaer bliver forvaltning af fiskeressourcer og udvikling af kompetencer for at skabe fornyelse og vækst, oplyser Departementet for Finans og Skatter i en pressemeddelelse.

Ved seminaret fremlægger også Peter Gullestad blandt andet, der er er fagdirektør i Norges Fiskeridirektorat i Bergen og tidligere direktør for Fiskeridirektoratet i Oslo.

Og der vil samtidigt være flere oplæg fra forskellige sektorer om tilvejebringelse af kompetencer som grundlag for innovation, fornyelse og vækst.