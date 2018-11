Økonomisk pressede Icelandair går sammen med rival

Ritzau Mandag, 05. november 2018 - 10:31

Det økonomisk pressede flyselskab Icelandair fusionerer med Wow Air, der også holder til på Island.

Det oplyser Icelandair i en meddelelse.

Fusionen skal ruste de to selskaber til at stå bedre i konkurrencen med de mange flyselskaber, som konkurrerer om de rejsende over Atlanten.

- Der er mange muligheder for synergier for begge selskaber, men de vil fortsat operere under deres egne brands, siger Bogi Nils Bogasen, direktør for Icelandair, i en meddelelse.

Det samlede selskab vil efter fusionen sidde på knap fire procent af flyvningerne mellem Europa og Nordamerika.

Icelandair er desuden aktiv på ruter til Europa og har en del flyvninger til og fra Københavns Lufthavn.

Icelandair har de seneste måneder været i økonomisk uvejr. Derfor har det ikke kunnet betale af på sin gæld.

Flyselskabet måtte derfor for nylig gå i dialog med sine kreditorer for at finde frem til en løsning.

Wow Air har også haft det svært økonomisk. Generelt set har flyselskaberne på Island været klemt.

Hård konkurrence om de rejsende og stigende priser på brændstof har gjort det svært at tjene penge.

I starten af oktober gik det islandske flyselskab Primera Air konkurs efter en periode med presset økonomi.

Handlen mellem Icelandair og Wow Air sker ved, at aktionærerne i Wow Air modtager aktier i Icelandair.

Inden handlen er på plads, skal aktionærerne i Icelandair give deres velsignelse.

Derudover skal konkurrencemyndighederne på Island sige ja.

/ritzau/