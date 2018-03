Øget elforbrug skyldes næppe reform

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. marts 2018 - 17:38

Med billigere el skulle man tro, at borgerne blev lidt mere rundhåndede, når de skulle justere varmeapparatet og så bort fra den klimavenlige adfærd. Friske tal fra Nukissiorfiit kan imidlertid ikke dokumentere en sådan adfærd.

Intet usædvanligt

I energiselskabet Nukissiorfiit anser man ikke merforbruget af el i januar som usædvanligt. Selskabet har lavet en indekseret oversigt over afsætningen af lys og kraft til private for Sermitsiaq.AG.

Oversigten tager udgangspunkt i januar-forbruget de seneste fem år i januar, og her har man sat januar-forbruget i år til indeks 100.

Afsætningsperiode / Indeks

Januar 2018 – 100

Januar 2017 – 97

Januar 2016 – 92

Januar 2015 – 92

Januar 2014 – 105

Elforbruget tilbage i januar 2014 var altså langt større end i år med de nye og lavere elpriser.

Mange forhold spiller ind

- Elforbruget er påvirket af mange forhold, og det er endnu for tidligt at sige, om prisreformen har givet en ændret adfærd hos forbrugerne, fastslår energidirektør Michael Pedersen over for Sermitsiaq.AG.

Han oplyser i øvrigt, at ”i forhold til Nukissiorfiits kapacitet, hvad angår produktion og distribution af elektricitet i byer og bygder, har prisreformen ikke givet anledning til bekymring”.

- I mange bygder har Nukissiorfiit installeret tre generatorer, hvor én bruges til daglig drift, én til spidsbelastning og én til backup. De fleste steder vil man ved udfald på to generatorer dog stadig kunne forsyne, selv ved den højeste belastning, beroliger energidirektøren.

Undersøgelse igangsat

Et nedbrud i Tasiusaq for godt en måneds tid siden har medført, at energiselskabet er i gang med en undersøgelse, der skal klarlægge omfanget.

- Et nedbrud i Tasiusaq skyldtes en ujævn belastning på Nukissiorfiits net, hvilket desværre medførte et udfald. Nukissiorfiit er nu i gang med at undersøge omfanget af denne problemstilling og vil igangsætte samarbejde med de private elinstallatører for at undgå tilsvarende eller lignende udfald fremadrettet, oplyser Michael Pedersen og tilføjer:

- Hvorvidt den skæve belastning er et resultat af øget brug af el-opvarmningsapparater, kan vi i Nukissiorfiit hverken påvise eller afvise, understreger han.