Obama-tale markerer 100-årsdag for Mandelas fødsel

Ritzau Onsdag, 18. juli 2018 - 06:17

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama taler tirsdag til omkring 15.000 mennesker i Sydafrika i forbindelse med markeringen af 100-årsdagen for Nelson Mandelas fødsel.

Obama, der kun forholdsvist sjældent har vist sig ved offentlige arrangementer, siden han forlod Det Hvide Hus i januar 2017, skal tale på et cricketstadion i Johannesburg.

Obama har ofte henvist til Mandela som en af de største inspirationskilder i sit liv. Hans tale om Mandela er en indtrængende opfordring til unge sydafrikanere om at gå ind i kampen for demokrati, menneskerettigheder og fred.

Mandela, som døde i 2013, er fortsat et globalt ikon som følge af hans lange kamp mod apartheidstyret i Sydafrika og hans budskaber om fred og forsoning, efter at han havde tilbragt 27 år af sit liv i fængsel.

Obama havde selv kun et enkelt kort møde med Mandela i 2005.

Ved Mandelas begravelse sagde Obama, at den afdøde sydafrikanske leder havde været en personlighed, som "får mig til at ville være et bedre menneske". Han kaldte ham "det 20- århundredes sidste store befrier".

Obama er i Sydafrika efter et besøg i Kenya, hvor hans far blev født.

Obama, som blandt andet åbnede et ungdomscenter i Kenya, havde nedtonet besøget i det østafrikanske land, hvor han stadig har familie.

Mange kenyanere regner Obama for en landsmand. En lokal dreng, der blev en stor succes, selv om Obama aldrig har boet i Kenya.

Manilas 100-årsdag udløser et væld af mindehøjtideligheder og hyldestarrangementer samt en debat om hans betydning for Sydafrika i dag, hvor nogle mener, at arven efter den afdøde anti-apartheidleder er truet.

Den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa har sagt, at han vil markere Mandelas fødselsdag ved at donere halvdelen af sin løn til velgørenhed.

F.W. de Klerk, den tidligere præsident, som modtog Nobels fredspris i 1993 sammen med Mandela, siger, at han er overbevist om, at Mandela ville være dybt bekymret over den igangværende udvikling i Sydafrika.

- Mandelas vision om et forsonet Sydafrika eksisterer næsten ikke længere i det regerende ANC, siger han.