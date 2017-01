Obama takker af med 156.000 nyskabte job i USA

Der blev skabt 156.000 arbejdspladser uden for landbruget på det amerikanske arbejdsmarked i december, oplyser det amerikanske arbejdsministerium.

Det tyder umiddelbart på en opbremsning i jobskabelsen.

Men til gengæld stiger lønningerne, og det kan sikre en fortsat fremdrift i økonomien og beskæftigelsen.

De 156.000 nye arbejdspladser ligger noget under, hvad der er skabt i de seneste mange måneder.

Men det ligger stadig på den positive side i forhold til, hvor mange amerikanere, der hver måned melder sig som nye jobsøgere i USA.

En tommelfingerregel siger, at der skal skabes mellem 100.000 og 120.000 nye arbejdspladser hver måned for at holde balance i beskæftigelsen.

Om to uger indtager Donald Trump Det Hvide Hus og afløser dermed Barack Obama som amerikansk præsident.

Cheføkonom Steen Bocian påpeger, at Obama har fået rettet op på økonomien, siden han tiltrådte i 2009.