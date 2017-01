Obama holder onsdag sit sidste pressemøde som præsident

USA's snart forhenværende præsident, Barack Obama, holder onsdag eftermiddag sit sidste pressemøde, inden han forlader embedet. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Pressemødet finder sted klokken 14.15 lokal tid (16.15 grønlandsk tid, red.).

Fredag bliver republikaneren Donald Trump indsat som præsident og rykker dermed ind i præsidentboligen i Washington D.C.

Hvorvidt Obama på pressemødet vil komme med gode råd til eller kritik af sin afløser vides ikke.

Det er også uvist, hvorvidt hans afløser, Donald Trump, vil fastholde amerikanske præsidenters tradition med jævnligt at stille op over for pressen.

Trump holdt for en uge siden sit første pressemøde, siden han vandt præsidentvalget 8. november. Hans forrige pressemøde fandt sted i juli.

Amerikanske medier har ifølge magasinet Fortune kritiseret Trump for hans modvilje mod at lade sig udspørge af en større gruppe pressefolk.

Trumps foretrukne måde at kommunikere med omverdenen på har indtil videre været med korte beskeder på Twitter.

/ritzau/