Nyudklækket skibsmontør med nul fravær

Redaktionen Lørdag, 23. juni 2018 - 08:42

Endnu engang kan Nukissiorfiit udklække en dygtig praktikant. Denne gang er det den unge Qiperoq Lange, der i går modtog bevis på, at han nu kan kalde sig skibsmontør. Han runder uddannelsen flot af med nul procents fravær, under sine skoleophold.

- Vi har været glade for at have Qiperoq Lange som praktikant. Han har altid udvist interesse for de opgaver han har fået, og er samtidig en nysgerrig og opsøgende person, fortæller Japhet Jansen, teamleder i Qasigiannguit.

Den ny udklækkede skibsmontør er også tilfreds.

- Jeg har været hos Nukissiorfiit i næsten fire år og syv måneder. Her har jeg fået et stort indblik i selskabets ansvar i forhold til el-, vand, og varmeforsyningen. Mine opgaver har været spændende, udfordrende og lærerige. Der var dage, hvor der var tryk på, men det var altid dejlig at løse opgaver, så de levede op til kundernes behov, fortæller Qiperoq Lange.

Han kan nu se frem til nye udfordringer udenfor Nukissiorfiit.