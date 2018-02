Nyuddannet fysioterapeut: - Jeg er bekymret for den politiske udvikling

I januar kunne Isabella Naasoq Bøttger iføre sig nationaldragten. Hun kunne nemlig fejre at hun efter tre og et halvt år på Via Campus University Aarhus er blevet færdig som fysioterapeut.

Efter endt uddannelse gør hun nu en indsats for at finde arbejde i Danmark.

- Lige nu fokuserer jeg på at finde arbejde som fysioterapeut for at få den fornødne erfaring. Senere kan jeg godt tænke mig at arbejde på hospice eller i psykiatrien, siger hun til Sermitsiaq.AG.

I første omgang vender hun altså ikke hjem til Grønland. Det har dels at gøre med de områder indenfor fysioterapien, som hun gerne vil dyrke. Men det har også en del at gøre med, at hun ikke er sikker på, at hun vil føle sig velkommen.

- Jeg er en del bekymret for den politiske udvikling i Grønland, primært med baggrund i sprogproblematikken. Jeg har dansk-grønlandsk baggrund og behersker ikke det grønlandske sprog ret godt, siger hun.

Men der er altså faglige grunde.

- Jeg har også nogle bestemte retninger jeg godt kan tænke mig at arbejde i i fysioterapien, og vil gerne have mulighed for videre kurser og fornødne sparring til de specialer jeg ønsker at arbejde indenfor.

Isabella Naasoq Bøttger vil dog ikke afvise, at hun en dag rejser tilbage.

- Til gengæld kan jeg godt tænke mig at vende tilbage til Grønland, når jeg har fået mere erfaring, eller hvis det rigtige job dukker op, samt hvis den politiske situation ikke forværres.