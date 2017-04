Her er nyuddannede politibetjente

Grønland har i dag fået fire nye politibetjente.

De fire stolte mænd fik overrakt deres eksamensbeviser af politimester Bjørn Tegner Bay i dag, fredag, i Nuuk.

Det er Micha Simonsen, Jaaku Andreassen, Hans Peter Didriksen og Inunnguaq Olrik, der nu er nye betjente.

De bedste oplevelser

Sermitsiaq.AG har talt med to af de nye betjente.

23-årige Inunnguaq Olrik fra Qeqertarsuaq fortæller, at uddannelsen har været en stor oplevelse for ham.

- Vi oplevede en masse ting under vores uddannelse, både hårde men også mange gode oplevelser. Det bedste oplevelse er helt sikkert vores sammenhold i politistationen. Vi har et stærkt fælleskab, siger han.

- Hvad var det største udfordring under uddannelsen?

- Nogle sager kan være svære at komme over, for vi går igennem mange ting. Det kan være hårdt til tider. Og den fysiske del under uddannelsen har også været udfordrende, hvor vi har lært hvordan vi kan forsvare os selv. Der har været store krav til os, men alt i alt har uddannelsen været en virkelig god oplevelse, siger Inunnguaq Olrik, der efter sin uddannelse skal arbejde i Sisimiut.

Skal til Nanortalik

Polititeori i rapportskrivning og det fysiske del under uddannelsen har været det bedste under uddannelsen for Micha Simonsen.

- Vi har lært hvordan vi skal skrive sigtelserne ned, som har været meget lærigt. Og vores timer i selvforsvar har også helt klart været det bedste, siger Micha Simonsen, der skal til Nanortalik for at arbejde som politimand.

- Kriminalret har været den mest udfordrende ved uddannelsen, fordi vi skulle kigge i lovene, og vi skulle lære at fortolke lovene rigtigt. Så ud fra de fortolkninger skulle vi finde det, der passer bedst til den sag vi nu har. Det er selvfølgeligt nemt at se, hvad der er blevet overtrådt, men vi skulle yderligere finde ud af, hvad andre ting er blevet overtrådt. Det er nok det, der har været mest udfordrende ved uddannelsen, lyder det fra Micha Simonsen.

