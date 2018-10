Nyt VVM-udkast bekymrer miljøorganisationer

redaktionen Søndag, 21. oktober 2018 - 16:08

I september indleverede det australske mineselskab Greenland Minerals Limited deres seneste reviderede VVM-udkast til Miljøstyrelsen for Råstofområdet, der i øjeblikket er i gang med at myndighedsbehandle udkastet i samarbejde med uafhængige miljørådgivere fra både Naturinstituttet og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, skriver Sermitsiaq.

Flere NGO’er såsom NOAH og WWF samt medier som KNR og Sermitsiaq har dog fået aktindsigt i udkastet. En del tyder på, at der fortsat er udfordringer i projektet. Det mener i hvert fald NOAH, Greenpeace og den lokale miljøforening Avataq.

– I VVM-udkastet står der, at alle grænseværdier holdes under de tilladte. Men støvproblematikken ser ikke ud til at kunne løses på en fornuftig måde. Set over en 37-årig horisont, så er det meget store mængder støv, der ender i det omkringliggende områder det vil sige Narsaq og verdensarvsområdet Kujataa. Jeg læste det første udkast til VVM-rapport, der udkom i 2016, siger Mikkel Myrup, formand for Avataq.

