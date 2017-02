Nyt våben mod narkosmuglere: Kropsscanner og afføringsmiddel

Tilbage i juni 2016 bevilgede Finans- og Skatteudvalget to millioner kroner til indkøb af en kropsscanner, som kan afsløre om indrejsende i lufthavnen i Kangerlussuaq har slugt narko.

Når tolderne har mistanke til en person, kan de via scanneren få sikkerhed for, om vedkommende har slugt narko, som indsmugles via mave/tarmsystemet.

- Der er ingen tvivl om, at vi her har fået et godt redskab, oplyser afdelingschef i Faglig indsats og Kontrol, Ferdinand Hammeken, Nuuk.

Fem til seks personer afsløret

Scanneren blev taget i brug i midten af december, og her to måneder senere er fem til seks personer blevet taget i narkosmugling.

Han slår fast, at myndighederne har fået langt bedre muligheder for at afsløre ”indførelsesforbudte stoffer”, som han udtrykker det.

Når kropsscanneren viser tegn på, at en person har slugt forbudte stoffer, som ligger indpakket i mave/tarmsystemet, så overdrages vedkommende til politiet, der sørger for den videre proces.

Grønlands Politi har netop offentliggjort et foto, der viser et eksempel, hvor en smugler havde pakket hash i mindre foliebelagte portioner, og derefter slugt det.

Afføringsmiddel

Smugleren fik besked på at spise afføringsmiddel, og på billedet kan man se den mængde narko, der var forsøgt indsmuglet.

- Hashsmugleren får udleveret gummihandsker, og så får han selv fornøjelsen af at rengøre hash-ampullerne, der ligger i hans egen afføring, forklarer leder af vagtcheferne hos Politiet i Nuuk, Johan Westen.

Det er ikke kun i Kangerlussuaq at hashsmuglere afsløres. Politiets vagtchefleder oplyser, at man i Nuuk meget ofte må have en mistænkt person omkring Dronning Ingrids Hospital, som har det nødvendige udstyr til at scanne de mistænktes kroppe.

- Langt de fleste tilfælde, hvor vi afslører hashsmugling, sker ved, at man har slugt stofferne og har det indvortes i kroppen, oplyser Johan Westen.

Mistankegrundlag

- Hvis en af toldernes narkohunde markerer på bagagen i lufthavnen i Nuuk, har vi et mistankegrundlag, og så er det ned på sygehuset, forklarer politiets vagtleder.

Afdelingschef Ferdinand Hammeken ønsker ikke at udtale sig, om der er behov for narkokropsscannere i andre lufthavne, hvor der er direkte forbindelser til udlandet.