Nyt våben mod farlige bakterier

Det skriver Videnskab.dk.

Det drejer sig blandt andet om de såkaldte Pseudomonas- og Enterebacteriacae-bakterier, hvor Pseudomonas inficerer patienter med den arvelige sygdom cystisk fibrose, svækker deres lunger og med tiden bliver livsfarlige.

Opdagelsen får forskerne til at juble.

- Der er store perspektiver i det her, fordi vi får et ekstra middel til at bekæmpe nogle multiresistente bakterier hos en patientgruppe, som vi ellers har svært ved at behandle, siger Thomas Vorup-Jensen, der er professor mso (med særlige opgaver) ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Top tre liste

Forskningsarbejdet åbner op for at bruge sklerosemedicinen mod Pseudomonas, der er på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) top tre-liste over særdeles problematiske, multiresistente bakterier.

Det gælder ikke bare til patienter med cystisk fibrose, men til en lang række patienter med den type infektioner, der især smitter i forbindelse med hospitalsindlæggelser.

Det vurderer Lars Jelsbak, der er professor mso og forsker i pseudomonasinfektioner ved Institut for Bioteknologi og Biomedicin ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Det er et super interessant studie, fordi vi har brug for nogle nye strategier i forhold til den globale krise med antibiotikaresistens, og her har vi muligvis et præparat, som kan komme hurtigt på markedet, fordi det allerede er godkendt til brug i mennesker. Derfor er perspektiverne store, siger Lars Jelsbak, der ikke har noget med det nye studie at gøre.

I forskningsarbejdet viser Thomas Vorup-Jensen og kolleger, at sklerosemedicinen, der går under navnet ’glatiramer acetat’, virker særdeles effektivt mod Pseudomonas-bakterier, som forskerne udtog fra lungerne hos 40 cystisk fibrosepatienter.

Substrat

Resultatet viser blandt andet, at lægemidlet er i stand til at slå bakterierne ihjel på en plade med et substrat, som ellers giver bakterier gode vækstbetingelser.

Forskerne viser også, at glatiramer acetat er i stand til at slå Pseudomonas-bakterier ihjel i blod.

Mikroskopi-undersøgelser viser, at glatiramer acetat formentlig virker ved at slå bakteriernes cellemembraner i stykker, og det gør ifølge Thomas Vorup-Jensen lægemidlet interessant i en kombinationsbehandlingssammenhæng.

- Cystisk fibrose behandler man ofte med lægemidlet colistin, men det kan i høje doser give patienterne nyreproblemer. Ved at slå bakteriernes cellemembran i stykker med glatiramer acetat, dræber vi ikke blot mange af bakterierne, vi gør dem også mere sårbare over for andre former for medicin. Det åbner op for at bruge meget mindre doser af colistin og samtidig få en bedre effekt, forklarer han.

