Nyt troværdigheds-barometer skal rydde op i nyheder om sundhed

Den ene dag er kaffe sundt, og den næste dag må du ikke drikke for meget.

Det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned, når det kommer til sundhed, blandt andet fordi medier, forskere og universiteter sommetider strækker sig langt for at gøre deres historier ekstra spændende. Det skriver Videnskab.dk.

Derfor er sundhedsjournalistikken i øjeblikket under heftig beskydning. Senest efterlyste chefredaktør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, fælles etiske regler for god sundhedsjournalistik i de »professionelle medier«.

Men nu skal et nyt troværdighedsbarometer, udviklet i et samarbejde mellem It-Universitetet og Videnskab.dk, rydde op i sagerne.

Google støtter dansk troværdighedsbarometer

Troværdighedsbarometret blev for nylig kåret til årets ide af en jury bestående af blandt andre repræsentanter fra virksomheder, der kiggede på projekter fra IT-Universitets specialiseringslinje i Communication Design.

Og nu har arbejdet altså også udløst støtte fra Google på 50.000 euro – over 350.000 danske kroner.

- Studerende på IT-Universitetet løser hele tiden opgaver for virksomheder for at gøre forskningen nyttig, men jeg må sige, at det er sjældent, at det er så vellykket som det her. Det er virkelig unikt, at et projekt fra undervisningen i den grad er lykkes med både at gribe fat i en problemstilling, som er meget vigtig for samfundet, og samtidig udvikle en løsning, som er interessant for så stor en aktør som Google, siger Anders Sundnes Løvlie, lektor og leder af Communication Design ved IT-Universitetet, til Videnskab.dk.

Grundtanken er, at troværdighedsbarometret skal tage hensyn til en række forskellige elementer i en ny undersøgelse. Det kunne for eksempel omfatte:

hvor mange mennesker, der er undersøgt

hvordan undersøgelsen er lavet

hvor meget forskeren bag tidligere har udgivet på området

hvor forskningen er udgivet

hvordan studiet er finansieret

Intet ligger endeligt fast endnu. Det mere detaljerede arbejde med troværdighedsbarometret går i gang umiddelbart efter nytår.

Barometeret kan blive en app i din browser

Troværdighedsbarometret hviler i sig selv på forskning via IT-Universitetet, men Videnskab.dk har også fået tilsagn fra forskere ved blandt andet Københavns Universitet om at være en del af udviklingen og testfasen.

Videnskab.dk's arbejde med troværdighedsbarometret startede dog længe før den nuværende debat om underlødige sundhedsnyheder, alternative fakta og fake news.

- Vi har især i de seneste år været optagede af, hvordan vi i højere grad synliggør, hvilken kvalitet forskningen har, for det er jo ikke sådan, at al forskning er lige god. Vores journalister eller redaktører tager stilling undervejs, men det kan være svært for almindelige mennesker at afkode. Troværdighedsbarometret kan gøre det hele mere gennemskueligt, siger Peter Hyldgård, der er udviklingschef på Videnskab.dk.

Håbet er, at andre medier, både herhjemme og med tiden i udlandet, vil lade sig inspirere af de nye, velfunderede mål.

Måske det endda kunne ende med at blive et online-værktøj, man kunne installere i sin browser, så man hurtigt kunne få afkodet videnskab, når man støder på det enten på Facebook eller på andre medier.

