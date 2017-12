Nyt studie: Du skal ikke lære dit barn at drikke alkohol

Har du serveret alkohol for dit barn derhjemme i håb om, at han eller hun ville drikke mindre efterfølgende?

Så er der måske god grund til at læse konklusionerne på et nyt studie, der har undersøgt unges alkoholforbrug. Det skriver Videnskab.dk.

- Vi kan se et udslag blandt børn mellem 13 og 15 år, der har fået serveret alkohol af deres forældre. De er næsten dobbelt så tilbøjelige til at drikke over fem genstande på en aften mere end én gang om måneden, siger Kypros Kypri, der er en af forskerne bag studiet.

Selvom der ikke er lavet lignende undersøgelser af unge i Danmark, vurderer danske forskere, at vi vil kunne se samme tendens herhjemme.

Forældre er deres børns rollemodeller

Det nye studie strider altså mod det gamle råd om, at børn helst skal lære at drikke hjemmefra.

- Vi lavede et kvantitativt studie for nogle år tilbage, der viste, at de unge foretrak at drikke med venner frem for forældre, fordi det virkede underligt. Så er det for eksempel bedre, at der blot er en forælder til stede ved festerne, siger Jeanette Østergaard.

Studiet er et såkaldt oversigtsstudie, som har samlet resultater fra syv videnskabelige studier. To studier er fra Sverige, to fra USA, et fra Holland, et fra Australien og et fra både Australien og USA.

Alle studier har undersøgt, hvordan det påvirker børn, når deres forældre lader dem drikke alkohol i deres selskab, men forskerne kender dog ikke årsagssammenhængen endnu. Ud fra eksisterende litteratur, gætter de på, at det handler om de signaler, forældrene sender til børnene.

Interessant og troværdigt studie

Da studierne er forskellige, har forskerne fulgt børnene over forskellige årrækker, men fælles for studierne er, at børnene er fulgt over lang tid – fra alderen 12-15 år, og indtil de var blevet mellem 14 og 31 år ved sidste måling.

Det virker ganske gennemarbejdet og troværdigt, mener Pernille Bendtsen, der er ph.d. i børn og unges sundhed, har forsket i unge og alkohol og i dag er sekretariatschef ved Vidensråd for Forebyggelse.

Seniorforsker Jeanette Østergaard er enig. Hun vurderer, at resultaterne fra det udenlandske studie godt kan overføres til danske forhold.

Både Pernille Bendtsen og Jeanette Østergaard mener, at studiet hænger godt i tråd med anden dansk forskning på området.

