Nyt skyderi i København

En tilfældig svensk kvinde blev natten til torsdag ramt under en skudepisode på Nørrebro i København. Også en mand blev ramt - dog kun af et strejfskud, fortæller politiinspektør Poul Kjeldsen.

Derudover blev en tredje person beskudt. Men han undgik at blive ramt. Også han var ifølge politiet et tilfældigt offer. Kvinden blev bragt til Rigshospitalet og opereret. Ofrene er uden for livsfare.

Politiet har anholdt en formodet gerningsmand. Der er tale om en 26-årig mand, som i forvejen er kendt af politiet.

Ifølge Poul Kjeldsen har han tilknytning til et bandemiljø omkring Blågårds Plads på Indre Nørrebro. Det er blandt andet her banden Loyal To Familia holder til.

Da skuddene faldt, var der politifolk i området, som hørte dem. De satte efter gerningsmanden, som blev anholdt.

To gange affyrede politiet varselsskud, inden den 26-årige valgte at overgive sig.

Skyderiet begyndte på hjørnet af Heimdalsgade og Nørrebrogade, hvor der blev åbnet ild mod en person, der trådte ud på gaden. Skuddene ramte ikke.

Kort efter blev der skudt nogle få hundrede meter derfra, og det var her, at en kvinde og en mand blev ramt.