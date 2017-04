Nyt skattefradrag kan være på vej

Det oplyser Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Aqqaluaq B. Egede, i et forelæggelsesnotat, der i dag behandles af Inatsisartut.

Uændrede fradragssatser

Notatet handler om, at Inatsisartut skal tage stilling til, om de nuværende skattemæssige fradragssatser skal ændres for skatteåret 2018.

- Naalakkersuisut foreslår, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2018 fastsættes uændret i forhold til 2017, idet Naalakkersuisut i stedet arbejder på at indføre et beskæftigelsesfradrag såfremt der kan skabes økonomisk råderum for et sådant fradrag, hedder det i forelæggelsesnotatet.

I Danmark er der for længe siden indført et beskæftigelsesfradrag, der især har det mål at gøre det mere attraktivt at tage et job i stedet for at være på dagpenge eller overførselsindkomst.

Det er også en kendt problemstilling i Grønland, at forskellige offentlige ydelser sammenlagt gør det uinteressant for visse borgere at få et job.

Sidst reguleret i 2005

Det oplyses, skattefradragene og den fælleskommunale skat har været uændret siden skatteomlægningen i 2005, hvor fradragene samlet blev forhøjet med 10.000 kroner og den fælleskommunale skat samtidig forhøjet med to procentpoint.