Nyt misbrugscenter indviet i Qaqortoq

Det første lokale misbrugscenter i Grønland, Allorfik Kujalleq i Qaqortoq, er nu blevet indviet.

Indvielsen skete søndag, og her deltog naalakkersuisoq for sundhed og nordisk arbejde, Agathe Fontain (IA).

I sin tale sagde hun, at den tidlige indsats på misbrugsområdet er yderst vigtigt i samfundet.

Tidlig indsats

- Forebyggelsen og den tidlige indsats på misbrugsområdet har vi investeret i gennem uddannelse af Misbrugsnøglepersoner, der lokale på deres institutioner og arbejdspladser kan hjælpe til at motivere til behandling og at få sat det at have en misbrugspolitik på banen, og ikke mindst i misbrugsbehandlere, som skal varetage tilbuddet i vores Allorfiit.

- Det ved vi alle, men det vigtige er, at mange kan hjælpes ud af deres rusmiddelbrug og få det liv, de i virkeligheden ønsker. Et ganske almindeligt liv med gode relationer til familie, venner, glæde og nærvær. Det er det Allorfik Kujalleq skal bidrage til, lød det blandt andet fra Agathe Fontain ved indvielsen af Allorfik Kujalleq.

Se billeder under denne tekst